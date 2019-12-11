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Refüj demirleri vücutlarına saplandı

Antalya'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti.

11.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:21Refüj demirleri vücutlarına saplandı

'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki demirler, vücutlarına saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu, yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yücel Gıcıroğlu'nun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybettiği 07 ADE 137 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, vücutlarına refüjdeki demirler saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri ise yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için aracın kapılarını kesti. Çalışmalar devam ettiği sırada trafik akışı çift taraflı kesildi. Araçtan güçlükle çıkarılan Baldede ve Gıcıroğlu, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İKİNCİ KAZA

Kaza yapan araç çekildiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AHS 938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı noktada kaza yaptı. Bir önceki kaza nedeniyle kırılarak yola düşen demirler, otomobilin önünden girip sağ tarafından çıktı. Otomobilde bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.



Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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