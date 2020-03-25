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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

25.03.2020 02:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:55
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı
ANTALYA - Antalya 'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 21.45 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamil Özdeğer idaresindeki 07 ACC 553 plakalı otomobili Çallı istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Özdeğer, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak aracı krikolar yardımıyla yerden yükseltti. Aracın bazı parçaları sökülerek sürücü Kamil Özdeğer, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu güçlükle sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdeğer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde çift yönlü trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Özdeğer'in oğlu ve yakınlarını polis sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdeğer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tüm uyarılara rağmen bir araya gelen kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.
Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol çift taraflı trafiğe açıldı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa

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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

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