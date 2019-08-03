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Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

03.08.2019 03:12 Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Hasan Maşa (18) idaresindeki 60 RG 281 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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