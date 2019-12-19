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Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Küçüker (45), yaşamını yitirdi.

19.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:08Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Küçüker (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Küçüker yönetimindeki 42 DEH 57 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Küçüker, yaralandı. Çevredekilerin ihbari üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında Küçüker'in duran kalbi, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Küçüker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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