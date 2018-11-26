Refüjdeki Dubalara Zarar Verenler Hakkında Çalışma Başlatıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:43



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:43

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilerek çift yöne çevrilen İskele Caddesi'nde refüjde kullanılan mantar dubalara zarar veren sürücülerle ilgili çalışma başlatıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, caddede bazı sürücülerin refüjdeki yol şerit ayırıcı reflektörlü mantar dubalara zarar vererek karşı şeride geçmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri harekete geçti.MOBESE kameralarından caddeye zarar veren sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca İskele Caddesi'nin çift yöne çevrilen kısmında ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmalarının yapıldığını anımsattı.Caddeye verilen zararın kabul edilemez olduğunu aktaran Mescioğlu, şunları kaydetti:"İskele Caddemiz örnek bir çalışma ile çift yöne çevrildi. Kısa süre içerisinde resmi açılışı yapılacak caddemizde maalesef kimi sürücüler tarafından refüjde kullanılan yol şerit ayırıcı reflektörlü mantar dubalara zarar verilmiştir. Burada yapılan hizmete zarar veren ve cadde trafiğini tehlikeye sokan sürücülerin plakalarının tespit edilmesi için trafik zabıta ekiplerimiz ve emniyetimizin ilgili birimleri gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu sürücüler tespit edilerek zarar bedeli ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Bunu yapan sürücülerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyoruz. Çünkü cadde üzerinde 3 noktada sinyalizasyon sistemli kavşaklarımız bulunmaktadır. Bunlar kullanıma açıktır. Sürücülerimizi bu noktada daha duyarlı davranmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz."