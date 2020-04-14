Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya yansıdı

Polonya'da alkollü bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkıp refüje ardından metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.

14.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:49
Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya yansıdı
Polonya 'da alkollü bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkıp refüje ardından metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Polonya'nın Rabien kentinde bir sürücünün kullandığı araç, hızla girilen kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç , çarpmanın ve hızın etkisiyle metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.

Sürücü aracın içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan sürücünün yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği kavşağın korona virüs salgını ve Paskalya bayramı nedeniyle boş olması olası ise bir faciayı önledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polonya, Araç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya yansıdı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:12: Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim - Haberler 20:09: Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu 20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı