Haberler » Güncel » Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haber

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Burak Gizeler (29) motosikleti ile refüje çarptı.

26.02.2020 04:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:01
Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İZMİR'in ilçesinde, Burak Gizeler (29) motosikleti ile refüje çarptı. Kazada yola savrulan Gizeler, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler 35 ABP 590 plakalı motosikleti ile Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine gittiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan Gizeler, motosikletten yola savruldu. Kazada Gizeler ağır yaralanırken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  26 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 26 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
26.02.2020 04:56:55