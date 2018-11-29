Refüje Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Adana
'nın Çukurova
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Turgut Özal
Bulvarı İller Bankası
Kavşağı'nda Berkay
Pasat'ın kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak dururken, motosiklet sürücüsü Pasat yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pasat'ı hastaneye kaldırdı.
İncelemenin ardından motosiklet olay yerinden kaldırıldı.
İller Bankası,Çukurova,Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 09:10