18 Kasım 2018, 13:20
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Refüje Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Refüje Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

GAZİANTEP'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü  Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Beştepe Mahallesi  Turgut Cansever Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Mehmet Özçelik, yönetimindeki 51 ER 322 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan Özçelik'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özçelik'in öldüğünü belirledi.

Kafe işleten 2 çocuk babası Mehmet Özçelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

- Gaziantep Gaziantep,Mehmet Özçelik
18 Kasım 2018 Pazar 13:20