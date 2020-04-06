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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

06.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:14
Aydın 'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Çetin'in (41) kullandığı 09 VA 386 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz Çetin'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Yavuz Çetin, Denizli, Aydın, Güncel

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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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