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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - İZMİR

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

26.02.2020 04:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:08
'in ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi istikametinde seyir halindeki Burak Gizeler (29) yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - İZMİR

Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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