Haberler » Güncel » Refüje çarpan motosikletli, öldü - Haber

Refüje çarpan motosikletli, öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Burak Gizeler (29) hayatını kaybetti.

26.02.2020 04:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:21Refüje çarpan motosikletli, öldü

İZMİR'in ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Burak Gizeler (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gizeler ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  26 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 26 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
26.02.2020 05:36:58