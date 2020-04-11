2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haberi duyan vatandaşlar tüm ülkede panik halinde ihtiyaçları için dışarı çıkarken; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasağın yürürlüğe girmesine bir saat kala motosikler kazası yaşandı. Rejüje çarpan motoksiletin sürücüsü Raşit Dirik (21) ile arkasındaki Çisil Daşhan (19) yaşamını yitirdi.

AŞIRI HIZ, KAZAYA SEBEP OLDU

Dün akşam saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan ise yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.