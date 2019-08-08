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Refüje çarpan otomobil bir başka otomobilin üzerine devrildi

Sancaktepe'de refüje çarpan bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen başka bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

08.08.2019 01:22 Refüje çarpan otomobil bir başka otomobilin üzerine devrildi
Sancaktepe'de refüje çarpan bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen başka bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücü Hakan A. 06 YAZ 37 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada, Kuğu Sokak'tan Osmangazi Caddesi'ne giren Mert Ü. yönetimindeki 34 HY 7205 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan A.'nın aracının üzerine devrildi. Hakan A. kazayı yara almadan atlatırken devrilen araçta bulunan sürücü ile yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan biri çevredekilerin yardımıyla, diğeri ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sancaktepe, Osmangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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