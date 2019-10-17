Haberler » Güncel » Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17.10.2019 13:43Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde meydana geldi. Hasan Akkoç, yönetimindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç devrilirken, sürücü Akkoç ile birlikte Habibe Akkoç, Gökhan Akkoç ve Sultan Akkoç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü
16:36 Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı protokol imzaladı
16:36 Safranbolu'da ilaçlama çalışması
16:41 FLAŞ
16:40 Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı
16:40 Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
16:40 Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
17.10.2019 16:42:14