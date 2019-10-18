Haberler » Güncel » Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralıMALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

18.10.2019 00:52
Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralı
MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan viraj kavşağında meydana geldi. Kayseri yönüne giden Hakan C., yönetimindeki 44 FZ 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atarak devrilen otomobildeki, sürücü Hakan C. ile yanındaki Tülay C., yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:36 "Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı"
01:36 - KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı
01:34 Atama kararları
01:33 - Barış Pınarı Harekatı, Los Angeles'ta anlatıldı
01:24 Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın annesinden duygusal paylaşım
01:15 - Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor- SMO askerleri, sivilleri zırhlı araçlarla güvenli...
01:08 "Uyum Mahalle Buluşmaları"
18.10.2019 01:39:26