Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkıp orta refüje çarpan otomobildeki Murat Işık (71) öldü, sürücü Seyfi Işık ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Fethiye- Muğla yolu Kargı mevkisinde meydana geldi. Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Murat Işık olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü Seyfi Işık ise, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığı'nın kurucu başkanı olduğu kaydedildi. Işık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.