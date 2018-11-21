Refüje Çarpan Otomobildeki Çocuk Yaralandı

Karabük
'te refüje çarpan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskipazar
ilçesinden Karabük'e gelen Mustafa Kara
yönetimindeki 37 PU 581 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek refüje çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Sefa Kayra Kara yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Eskipazar,Karabük
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:24