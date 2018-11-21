21 Kasım 2018, 15:24
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Refüje Çarpan Otomobildeki Çocuk Yaralandı

Refüje Çarpan Otomobildeki Çocuk Yaralandı

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesinden Karabük'e gelen Mustafa Kara yönetimindeki 37 PU 581 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sefa Kayra Kara yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Eskipazar,Karabük
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:24