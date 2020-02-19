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Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil alev aldı.

19.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:10Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada
GİRESUN'un ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü yaralandı. Kaza anı mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 61 KK 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü K.S. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.


- Bulancak

Bulancak, Güncel

Kaynak: DHA

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