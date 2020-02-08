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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldüGAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

08.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:08
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
GAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Çevreyolu'nda meydana geldi. Küsget'ten Yeşilkent yönüne giden İbrahim Doğan idaresindeki 33 HD 652 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim Doğan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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