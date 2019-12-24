Haberler » Güncel » Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44 Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.

Kaza, Malkara ilçesi Hayrabolu Caddesi üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 



Hüseyin Yıldız, Malkara ilçesi, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Trabzon'da örtü yangınları (4) - Haber
15:08   Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza - Haber
15:07   Gökeyüp'ün İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyete Alındı - Haber
15:03   Samsunda "Hikayenin Kahramanı Kim" semineri - Haber
15:02   Başkan Deniz Köken Göktürklü girişimci kadınlarla buluştu - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:09:14