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Refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

09.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:37Refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
'ta refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş - karayolu Kapıçam mevkisinde meydana gelen kazada, Gaziantep yönüne giden Ali Mert idaresindeki 34 KC 9820 plakalı hafif ticari araç, havanın yağmurlu, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Gaziantep, Ali Mert, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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