Refüje devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tayfur Yaşar Malı (40) yönetimindeki 51 KY 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Tayfur Yaşar Malı ve otomobildeki Gülsüm Coşkun (38), Ahmet Can Eken (11), Aylin Eken (7), Ayşegül Eken (8) ve Andaç Eken (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA