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Refüje ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı : 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarptı, kazanın ardından aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

19.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:21Refüje ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı : 1 yaralı
'un ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarptı, kazanın ardından aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde, dün gece saatlerinde Ordu istikametine devam etmekte olan K.S hakimiyetindeki 61 KK 328 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında refüje hızla çarptı, çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar gerçekleştirdi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı şoför ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra Bulancak İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından araç olay yerinden kaldırıldı. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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