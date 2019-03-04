Refüjü Aşan Otomobil Araçlara Çarptı - İstanbul

Kaynak: AA

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Habibler yolundan İSTOÇ istikametine gitmekte olan Mehmet Dereli, kullandığı 55 SJ 393 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil refüjü geçerek, önce bir kamyona daha sonra da bir minibüse çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Dereli, araçtaki Emre Karasungur, Enes Karasungur ve Yusuf Dereli yaralandı.Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Dereli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik Sultangazi istikametinde durma noktasına gelirken, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.