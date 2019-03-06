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Kayseri'de bazı kurum ve kuruluş temsilcileri, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında, Regaib Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Böyle günlerde birlik ve beraberliğin daha da kuvvetli olması gerektiğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:"Regaib Kandili, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, üç aylar ve Regaib Kandili'nin ülkemize, milletimize, Kayseri'mize ve Türk İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."AK Parti İl Başkanı ÇopuroğluAK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da üç ayların başlangıcı, manevi iklimin habercisi olan kandili idrak etmenin manevi duygularının yaşandığını belirtti.İyilik, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinen Çopuroğlu, şunları kaydetti:"Üç ayların başlangıcı ile birlikte sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik bağlarının güçlenmesine gayret göstererek, aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin kaldırılmasına inşallah vesile olur diye düşünüyorum. Bu mübarek günleri fırsat bilerek kendimizi sorgulamalı, Rabbimizden şefaat ve merhamet dilemeli, bu mübarek günlerin ve gecelerin feyiz ve bereketinden faydalanılmalı, birbirimize dua etmeliyiz diye düşünüyorum."MHP İl Başkanı TokMHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da Regaib Kandili'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku, sevinç ve hoşgörü içerisinde kutlanacağını bildirdi.Tok, şunları kaydetti:"Komşularımızın ve İslam aleminin içine düşmüş olduğu bunalımların, vahşetin, ısdırabın ve kötü günlerin bu gece vesilesi ile ortadan kalkması en önemli dileğimizdir. Yüce dinimizin her vecibesi bütün insanlığı kucaklamak, onları Allah'ın yarattığı sebebi ile eşrefimahlukat görmek ve Müslüman, Müslümanın kardeşi ölçüsünden hareket ederek sevginin ve muhabbetin kabul görmesini sağlamak, herkesin başlıca görevi olmalıdır."