Regaib Kandili

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Özkaya mesajında, bu gecenin umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu belirtti.Dua ve ibadetlerin bu gecede önemli olduğunu kaydeden Milletvekili Özkaya, şöyle devam etti:"Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğin daha da kuvvetlenmesi için elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı, sevgi ve kardeşlik ortamına vesile olmalıyız. Regaip Kandili, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde, daha nice kandillere kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."