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Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Solak mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak nitelendirilen üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının müjdeleyicisi olan ilk kandil gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.Solak mesajında şu ifadeleri kullandı:"Bizleri birbirimize kenetleyen, kendimizi yüce Allah'a daha yakın hissetmemize vesile olan feyiz ve bereketle dolu Regaip Kandili'ne erişmenin manevi huzuru ve mutluluğunu yaşamaktayız. Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve tüm Başkaleli hemşehrilerimin üç aylar ve Regaib Kandili'ni tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan dilerim."