Regaib Kandili'ne doğru

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bu gece kutlanacak Regaib Kandili sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında mübarek üç ayların başlangıcı olan receb ayının insanlığı ramazan ayına hazırlayan mevsimin ilk adımı olduğunu ifade eden Şimşek mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Bir şeyi istemek ve bunun için çaba harcamak anlamına gelen Regaib Kandili, kandiller geçidinin birincisidir. Tövbe ayı olan mübarek üç ayların ilki receb, bizleri ramazana hazırlayan bir mevsimin da ilk adımıdır. Unutulmamalıdır ki; recep, şaban ve ramazan aylarını içinde barındıran bugünler dayanışma ve yardımlaşma duygularının doruklara ulaştığı günlerdir. Zamanın en feyizli ve en bereketli günleri olan bugünlere ulaştığımız için yüce Allah'a şükürler olsun. Regaip Kandili, yüce Allah'ın biz kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu rahmet ve mağfiret günlerinde kıymetli Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere, büyük Türk milletinin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA