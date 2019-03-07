Denizli
'de Regaip Kandili
dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Denizli Delikliçınar Yeni Cami
'de akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi, ilahiler söylendi.
Camiyi dolduran vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Mehmet Aşık
, Müslümanlar olarak ilahi rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek üç aylara kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını, kirlenen gönüllerin ibadet, tövbe ve tefekkürle arınacağı müstesna bir zaman dilimine girdiklerini belirtti.
Recep, şaban ve ramazan aylarının, gecesiyle gündüzüyle Müslümanlar için nefis muhasebesi, farzlara daha fazla özen gösterme, nafileleri çoğaltma, hata ve günahlardan temizlenip uzaklaşma günleri olduğunu dile getiren Aşık, şunları kaydetti:
"İlahi lütuf ve ikramların biz müminlere sair zamanlardan kat kat fazla bahşedildiği bu mübarek günleri ve geceleri rabbimize daha fazla yakınlaşmak, kulluğumuzu, takvamızı, ihlas ve samimiyetimizi artırmak için önemli fırsatlar olarak değerlendirelim. Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki, gönlümüz huzura kavuşsun. İman ahdimizi yenileyelim ki, Allah'a verdiğimiz kulluk ahdini tutmuş olalım."
Öte yandan kandil dolayısıyla kentteki diğer camilerde düzenlenen programların ardından vatandaşlara lokma ve kandil simidi ikram edildi.
Yeni Cami, Denizli, Regaib Kandili, Güncel
Kaynak: AA