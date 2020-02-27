Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seyfi mesajında, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik etti.

Recep, şaban, ramazan aylarının, samimi kulların af ve mağfiretle ödüllendirildikleri kutsal zamanlar olduğunu belirten Seyfi, şöyle devam etti:

"Özellikle recep ve şaban ayları onbir ayın sultanı ramazan ayına hazırlık dönemidir. Allah'a kul olma zevkini tatma, yaşama ve her türlü olumsuzluklardan arınma, teslim olma ayıdır. Mübarek geceler imanımızın güçlenmesine, ibadetlerimizin kabulüne, kötülüklerden uzaklaşmamıza, ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize bütün Müslümanlar, insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuz hatırlanmalı, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize vesile olmaktadır."

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ise böyle müstesna günlerde dua ve ibadetlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Ahilik bilincinin de temelini oluşturan birlik, beraberlik, sevgi, şefkatin dostluk ve yardımlaşmanın böyle müstesna günlerde arttığını vurgulayan Yılmaz, "Bugünleri fırsat bilerek milletçe birbirimize kenetlenmeliyiz. Küskünlükleri, kinleri, kişisel çekişmeleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakıp ülkemizi daha ileriye taşımak için herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir. Hemşehrilerimizin, esnaf, sanayici ve tüccarımızın, mübarek Regaip Kandilini kutlar, insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA