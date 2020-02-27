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Regaip Kandili

Karabük'te protokol üyeleri, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02Regaip Kandili
'te protokol üyeleri, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, mesajlarında, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diledi.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar ile Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da Regaip Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Regaib Kandili, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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