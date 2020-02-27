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Regaip Kandili

Vatandaşların Ulu camiye gelmeleri Regaip Kandili programından görüntü Vatandaşların namaz kılmaları KÜTAHYA - Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

27.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:57
Vatandaşların Ulu camiye gelmeleri
Regaip Kandili programından görüntü
Vatandaşların namaz kılmaları KÜTAHYA - Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi.
Karazeybek, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.
Regaib Kandili'nin en iyi şekilde ihya edilmesi gerektiğini belirten Karazeybek, "Bu gece, üç ayların ilk kandil gecesidir. Allah, bu gece müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Dua ve ibadetlerin kabul edildiği bir gece olması hasebiyle önemlidir." diye konuşutu.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi.
Regaip Kandili

Regaib Kandili, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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: Regaip Kandili


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