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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki camilerde programlar düzenlendi.

27.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:04
Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle , , Şanlıurfa ve 'taki camilerde programlar düzenlendi.
Malatya'da kent merkezinde bulunan Söğütlü Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk Kur'an- Kerim okudu.
Yeşilyurt ilçe Vaizi Abdülhakim Ay ise yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Ay, vaazında üç ayların neden önemli olduğunu ve bu aylarda yapılması gerekenleri anlattı.
Kılınan yatsı namazının ardından bir hayırsever, caminin avlusunda camiye gelenlere lokma ikram etti.
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaib Kandili, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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