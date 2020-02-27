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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Mersin'de, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili camilerde manevi coşku içerisinde eda edildi.

27.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:04
'de, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili camilerde manevi coşku içerisinde eda edildi.
Mersin
Mersin'de, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili camilerde manevi coşku içerisinde eda edildi.
Kandil dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar düzenlenirken, vatandaşlar kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne akın etti.
Mübarek gece dolayısıyla dua edilip, namaz kılındı.
Kur'an-ı Kerim ve duaların okumasının ardından tesbih namazı da eda edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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