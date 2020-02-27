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Regaip Kandili Huzurevinde Mevlitle Kutlandı

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde Regaip Kandili nedeniyle mevlit okutuldu.

27.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:09Regaip Kandili Huzurevinde Mevlitle Kutlandı

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, Regaip kandilini okunan mevlitlerle kutladı. Kandil öncesi Huzurevi Müdürlüğü tarafından hatimler okutuldu. Okunan 10 hatmi şerifin mevlidi de bugün gerçekleştirildi. 14.00'da huzurevinde yapılan mevlide Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara da katıldı.

Mevlit için huzurevine gelen Başkanvekili Kara, huzurevi sakinleriyle tek tek görüşüp kandillerini tebrik etti. Ardından mevlit öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Kara, "Kandilinizi tebrik ediyorum. Alper Başkanımız adına programa katıldım. Başkanımız ufak bir operasyon geçirdi. Kendisi istirahatte olduğu için selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Huzurevi Müdürümüz sağ olsun hatimler okutmuş. Allah kabul etsin. Bugün de okunan hatimlerin mevlidini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ahmet Kara'nın konuşmasının ardından mevlidi şerif okundu. Ardından ikramlar yapıldı.


İnegöl Belediyesi, Kandil Dağı, Ahmet Kara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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