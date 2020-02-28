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Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi

Ezan okunması Cami önü Cami içerisi Kur'an tilaveti Müftünün vaazı Dualar, mevlit okunması Def eşliğinde ilahilerin okunması Cemaate dağılan ikramlar Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

28.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:35
Ezan okunması
Cami önü
Cami içerisi
Kur'an tilaveti
Müftünün vaazı
Dualar, mevlit okunması
Def eşliğinde ilahilerin okunması
Cemaate dağılan ikramlar

Regaip Kandili 'ta dualarla idrak edildi
'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.
İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, vatandaşların doldurduğu camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Midyat İlçesinde Regaip Kandili dolayısıyla Bahçelievler Mahallesinde bulunan Veysel Karani Cami'de program düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.
İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Billik, vaazında Regaip Kandil'inin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.
Kandil dolayısıyla Midyat Belediyesince, gül suyu, lokum, kandil simidi vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Ayrıca HÜDA PAR İlçe Gençlik Kolları 'da salep verilirken, hayırsever vatandaşlar da cemaate lokma dağıtıldı.
Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Mardin, Midyat, Güncel

Kaynak: AA


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