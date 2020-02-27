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Regaip Kandili'nde Abdülhamit Han Cami doldu taştı

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kahramanmaraşlılar camilere akın etti.

27.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:12Regaip Kandili'nde Abdülhamit Han Cami doldu taştı
Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kahramanmaraşlılar camilere akın etti.

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camilerde buluştu. Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camiine akın eden müminler, kandil gecesini idrak etti.

Yatsı namazı öncesi camide düzenlenen programda, hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Vatandaşlar da yapılan dualara icabet ederken, kılınan yatsı namazıyla program tespih namazının ardından sona erdi. Camiye gelen vatandaşlar mübarek günde ibadet ettiklerini ve Allah'a dua ettiklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Abdülhamit Han, Regaib Kandili, Güncel

Kaynak: İHA

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