Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar Nelerdir?

Yılın ilk kandili Regaip Kandiliolacak. Hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar Regaip Kandili ne zaman merak ediyor. Regaip Kandiline kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar başlangıcı ve kandil tarihleri her yıl değişiyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve 2019 yılının tüm kandil tarihlerini haberimde bulabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 dini günler listesini incelediğimizde Regaib Kandili'nin 7 Mart Perşembe günü idrak edileceği görülüyor. Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma'dır. Ramazan ayının başlangıcı ise 6 Mayıs Pazartesi günü.

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

"Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!" Regaip Kandili önemi bağışlanmak isteyenler acısından büyüktür."

"Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!"

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.