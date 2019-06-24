24.06.2019 10:30
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Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da

Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yi transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor , Regan Magarity'yi transfer etti.

Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut Sun'a seçilen 21 yaşındaki 1.93'lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity'le 1 yıllığına anlaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, "Regan Magarity'i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93'lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun" dedi. Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity'le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın 'la da yollarını ayırmıştı. - HATAY
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri , Büyükşehir Belediyespor , Hatay , Spor

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