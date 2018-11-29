Reggie Müziği Küresel Kültürel Miras Listesinde

29 Kasım 2018 Perşembe 12:06



29 Kasım 2018 Perşembe 12:06

UNESCO, reggie müziğini küresel kültürel miras listesine ekledi.Bob Marley gibi sanatçılar sayesinde uluslararası üne kavuşan Jamaika usulü rock olarak da bilinen reggie müziği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) küresel kültürel hazineler listesinde yer kazandı. Moğolistan'ın Deve İkna Ritüeli, Çekya'nın kuklacılık ve tekne inşa, hac ve yemek pişirme gibi 300'den fazla geleneksel uygulama içeren kültürel geleneklerin bir listesine katılan reggie müziği, ska ve rocksteady gibi Jameika müzik türleri ile akraba fakat başlı başına apayrı bir tür. 1960'larda Jamaika'da ska ve rocksteady müziklerinden esinlenilerek oluştu. Özellikle roots reggie türü rastafarianizm ile iç içe ve bir felsefeye dayanıyor. İnanç, aşk, barış, yoksulluk, eşitsizlik gibi temaları barındırır ve karşıt bir duruş sergiliyor. 1970'lerden itibaren dünyada popülarite kazanan Reggie, ünlü sanatçı Bob Marley sayesinde dünya çapında üne kavuştu. Reggie, çok sayıda Jamaikalı göçmenin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda ABD ve İngiltere'ye göç etmesiyle hızla popüler oldu.(İHA)