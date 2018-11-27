Regnum Carya Yeni Bir Mücadeleye Ev Sahipliği Yapıyor

Rusya'nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 240 oyuncunun katılacağı turnuva, kıyasıya mücadeleye sahne olacak.

Regnum Carya, geçtiğimiz ay gerçekleşen ve tüm dünyanın gözünü Antalya'ya çeviren Turkish Airlines Open'dan sonra bu sefer de yeni bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Rusya Kulüplerarası Golf Şampiyonası, 2-6 Aralık tarihlerinde 14 kulüpten 240 oyuncunun katılımıyla Regnum Carya'da gerçekleşecek.

3 gün sürecek turnuva boyunca müsabakalar, Avrupa'nın ilk ve tek tamamı aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve uluslararası üne sahip National Golf Club'da gerçekleştirilecek. 14 kulüp arasından kazanan takım ise kupayı Rusya'ya götürecek.

GOLFTE EN AYRICALIKLI DENEYİM

'Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu' seçilen Belek'te konumlanan Regnum Carya, Avrupa'nın ilk ve tek 18 delikli gece aydınlatmalı golf sahası olan Carya Golf Club ve Belek'in ilk golf kulübü olan 27 delikli National Golf Club'ı bünyesinde barındırıyor. Regnum Carya, toplam 2 adet golf sahası ile golf meraklılarına pek çok ayrıcalıklı deneyim yaşatıyor.