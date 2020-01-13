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Regnum Cup Golf Turnuvası'nda şampiyon Sung Jinlee

ANTALYA'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Regnum Cup Golf Turnuvası'nın şampiyonu, Japon oyuncu Sung Jinlee oldu.

13.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:35Regnum Cup Golf Turnuvası'nda şampiyon Sung Jinlee

ANTALYA'nın ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Regnum Cup Golf Turnuvası'nın şampiyonu, oyuncu Sung Jinlee oldu.

Regnum Carya Golf Kulübü sahasında oynanan ve 2 gün süren turnuvaya 45 amatör golfçü katıldı. Turnuvanın sonunda Japon oyuncu Sung Jinlee birinci olurken, vatandaşı Jeung Kang ikinciliği elde etti. Üçüncü ise Mehmet Saraçoğlu oldu. Turnuvada en uzun vuruş ödülünü Taylan Dönmez alırken, çukura en yakın vuruş yapan golfçü ödülünü ise Cüneyt Keskin ve Nedim Nazlı aldı.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, aynı gruba bağlı National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.



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Kaynak: DHA

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