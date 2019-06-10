Regnum Live in Concert'in ilk yıldızı James Arthur

DÜNYACA ünlü müzik devlerini Regnum Live in Concert etkinlikleri kapsamında ağırlayacak olan Regnum Carya
sahnesi, 18 Haziran akşamı James Arthur'a ev sahipliği yapacak. Antalya
Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde hizmet veren Regnum Carya Golf Otel'in geçen yıl başlattığı 'Regnum Live in Concert' kapsamında 18 Haziran Salı günü James Arthur konser verecek. Geçen yıl dünya starları Dua Lipa
, Tom Jones
, Anne Marie
ve Rita Ora
'nın konser verdiği Regnum Live in Concert'in bu yılki ilk yıldızı 'X Factor' yarışmasının şampiyonu İngiliz James Arthur'un konseri saat 21.00'de başlayacak.
Regnum Live in Concert kapsamında ABD
'li şarkıcı Jennifer Lopez
de 6 Ağustos'ta konser verecek.
- Antalya
Kaynak: DHA
Regnum Carya
, Magazin