Regnum Live in Concert'in ilk yıldızı James Arthur

Kaynak: DHA

DÜNYACA ünlü müzik devlerini Regnum Live in Concert etkinlikleri kapsamında ağırlayacak olan Regnum Carya sahnesi, 18 Haziran akşamı James Arthur'a ev sahipliği yapacak. Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde hizmet veren Regnum Carya Golf Otel'in geçen yıl başlattığı 'Regnum Live in Concert' kapsamında 18 Haziran Salı günü James Arthur konser verecek. Geçen yıl dünya starları Dua Lipa Anne Marie ve Rita Ora 'nın konser verdiği Regnum Live in Concert'in bu yılki ilk yıldızı 'X Factor' yarışmasının şampiyonu İngiliz James Arthur'un konseri saat 21.00'de başlayacak.Regnum Live in Concert kapsamında ABD 'li şarkıcı Jennifer Lopez de 6 Ağustos'ta konser verecek.- Antalya