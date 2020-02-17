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Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir garip Orhan Veli'

Murathan Mungan'ın şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı tek kişilik oyunu 'Bir Garip Orhan Veli' Reha Özcan tarafından sahneye taşındı.

17.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:31Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir garip Orhan Veli'

Müşfik Kenter'in 30 sene boyunca sahnelediği, büyük ilgi gören klasik eseri 'Bir Garip Orhan Veli', Reha Özcan'ın farklı yorumu ve yönetmen Murat Sarı'nın dinamik tasarımıyla 14 Şubat Cuma akşamı Duru Ataşehir'de ilk kez sanatseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunun ilk temsilinde Reha Özcan başta olmak üzere tüm ekip tiyatroseverlerle oyunun buluşmasının heyecanını yaşadı.

'Bir Garip Orhan Veli'de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, usta yazar Murathan Mungan'ın etkileyici kalemiyle buluşuyor. Oyunda Reha Özcan'a sahnede müzikleriyle Nejat Dimili eşlik ediyor.


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Kaynak: Bültenler

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