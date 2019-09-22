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Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Ruşen Rodoplu'nun (68), tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçması üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH tarafından arama çalışması başlatıldı.

22.09.2019 22:30Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Ruşen Rodoplu'nun (68), tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçması üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH tarafından arama çalışması başlatıldı.
İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ruşen Rodoplu, iddiaya göre öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Yüzde 90 zihinsel engelli yaşlı adam, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.
Yaşlı adamın bulunması için Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, Ruşen Rodoplu'nun bulunması için 50 kişilik ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yaşlı adamın merkezden çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Jandarma, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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