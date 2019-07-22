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Rehabilite edilen köpekler küpeleri takılarak alındıkları yerlere bırakıldı

Ardahan Belediyesi Hayvan Barınağında köpeklerin bakımları ve sağlık kontrolleri günlük olarak yapılıyor.

22.07.2019 16:17 Rehabilite edilen köpekler küpeleri takılarak alındıkları yerlere bırakıldı
Ardahan Belediyesi Hayvan Barınağında köpeklerin bakımları ve sağlık kontrolleri günlük olarak yapılıyor. Rehabilite edilen köpekler küpeleri takılarak tekrar alındıkları yerlere bırakıldı.

Ardahan Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi arasındaki protokol kapsamında sokak hayvanlarını "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokaklardan alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Barınakta bulanan 50 köpeğin ise günlük sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Belediyeye ait Veteriner Hekimler tarafından bakımları yapılan sokak hayvanları tekrar doğaya bırakılıyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesi gereği Veteriner İşleri Müdürlüğü bu yasal dayanak altında çalışmalarını sürdürmektedir. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Kafkas Üniversitesi, Ardahan Belediyesi, Güncel

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