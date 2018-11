Rehber Köpekler Derneği'nden Sonbahar Balosu

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:55

Eğitimli rehber köpekler görme engellilerin yol arkadaşı oluyor. Her bir görme engellinin rehber köpek sahibi olup, güvenle dışarıya çıkabilmesi, kimseye ihtiyaç duymadan kendi potansiyel ve yeteneklerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak için Rehber Köpekler Derneği tarafından sonbahar balosu düzenledi. Balodan elde edilen gelirle daha çok rehber köpek eğitilerek görme engellilerle buluşturulacak.Rehber Köpekler Derneği, daha çok görme engelinin gözleri olacak eğitimli rehber köpeklerin sayısını arttırabilmek için Sonbahar Balosu düzenlendi. Balonun ev sahipliğini Rehber Köpekler Derneği'nin Başkanı ve kurucularından Avukat Nurdeniz Tunçer, derneğin Onursal Başkanı Maggie Moore ve İngiltere eski büyükelçisi şimdilerde ise Birleşik Krallık Politika Direktörü Richard Moore yaptı.Görme engelli kişilerin de özgürce dolaşmasına, cesurca hayata karışmasına destek olmak için gerçekleştirilen baloya Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka ve eşi Lucie Kafkova, Avustralya Başkonsolosu Jeffie Kaine, Gine Fahri Konsolosu Orhan Argün ve eşi Mina Argün, İngiltere Başkonsolosu Yardımcısı Lorraine Fussey, Kuveyt Başkonsolosunun eşi Hebah Almatrook, İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt ve eşi Gülten Süzer, World Bank'ten Sirli Benarolya ve eşi, ressam Eşref Armağan ve iş hayatının önemli isimleri katılım gösterdi.Nurdeniz Tunçer: "Görme engellilerin yapabileceklerini göstermek istiyoruz"Sonbahara balosunda konuşma yapan Rehber Köpekler Derneği Kurucularından Avukat Nurdeniz Tunçer, "Çok zorluklar çektik ama asla pes etmedik. Görme engellilerin yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Rehber köpeklerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.Rehber Köpekler Derneği'nin diğer bir kurucusu Maggie Moree ise "Desteğiniz bizim için çok değerli. Nurdeniz bütün sene çok çok çalıştı. Her sene daha çok iş yapmak istiyoruz. Her sene daha çok köpek vermek istiyoruz. Bu tek bir proje değil, bir köpek görme engelliye verildikten sonra ömrü boyunca destek vermek lazım. Daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Sizin yardımınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlersiz bu iş olamaz" şeklinde konuştu.Richard Moore "Biz İngiltere'den hala bu inanılmaz çabaları destekliyoruz"Eski İngiltere Büyükelçisi şimdilerde Birleşik Krallık Dış Politika Direktörü ve Rehber Köpekler Derneği'nin en büyük destekçilerinden Richard Moore, "Maggie ve ben tekrar Türkiye 'de olmaktan çok memnunuz. Bildiğiniz gibi Türkiye bizim için inanılmaz bir yer tutuyor. Bir sene önce görevimiz bitti ve Londra 'ya döndük. Ama Türkiye'yi çok özlüyoruz. Türkiye bizim için ne kadar özelse Rehber Köpekler Derneği en özel yeri tutuyor. Bu akşam geldiğiniz için teşekkürler. Sizin desteğiniz bizim için çok çok önemli. Biz İngiltere'den hala bu inanılmaz çabaları destekliyoruz" dedi.Gecede Albert Helms, Marriott International, Nestle Genel Müdürü Ayça Erkol, Tarabya İngiliz Okulları'ndan Jan İpek, Nur Ziya oğlu Aytekin, Zorlu Center Grup Pazarlama Müdürü, Uygar Koçaş , Le Meridien Genel Müdürü'ne katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verilerek balo son buldu. - İSTANBUL