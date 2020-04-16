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Rehber öğretmen 3D yazıcı ile siper maske üretti

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğretmenlik yapan Gülfidan Deniz, evinde 3D yazıcı ile siper maske üretimine başladı.

16.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:46
Rehber öğretmen 3D yazıcı ile siper maske üretti
Çorum 'un Osmancık ilçesinde öğretmenlik yapan Gülfidan Deniz, evinde 3D yazıcı ile siper maske üretimine başladı.

Osmancık Atatürk Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni ve Bilişim Teknolojileri Rehberi Gülfidan Deniz, okul müdürü Adem Şahin'in malzeme desteği ile evinde 3D yazıcıda Koronavisürü karşı koruyucu siperlik maske üretti.

Gülfidan Deniz ilk etapta 50 adet maske üretimi yaparken, üretilen maskeler İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin kullanıma verilmek üzere İlçe Kaymakamı Hakan Alkan'a teslim edildi.

Maskeleri teslim alan Kaymakam Alkan, üretimi yapan öğretmene ve okul müdürüne teşekkür ederek üretimin devam etmesini istedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmancık, Çorum, Güncel
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