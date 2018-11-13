Rehber Öğretmenler Çocuk İstismarı Konusunda Bilgilendirildi

Yüreğir
Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu tarafından, beş ilçedeki rehber öğretmenlere çocuğa yönelik istismar olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Cumali Tülü, Yüreğir Kültür Merkezi
'nde gerçekleştirilen toplantıda, rehber öğretmenlerin, çocukların cinsel istismara veya aile içi şiddete maruz kaldığı şüphesini uyandıracak bir vakayla karşılaştığında ne yapmaları gerektiğini anlattı.
Mağdur çocuklara nasıl davranılmasıyla ilgili de konuşan Tülü, rehber öğretmenlerinin, özellikle öğrencilere yönelik yaşanan cinsel istismar ve şiddet konularına karşı duyarlı olmalarını, bu olaylara ilişkin bildirimlerin gecikmeksizin adli birimlere yapılması gerektiğini kaydetti.
Hakim Zişan İnanıcı Koçak
da, mahkeme aşamasında uyguladıkları usul ve işlemler konusunda bilgi verdi.
Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Cemal Dağhan da toplantıya Yüreğir, Sarıçam
, Karataş
, Ceyhan
ve Yumurtalık
ilçelerinden 325 rehber öğretmenin katıldığı belirtti. Yeşilay
Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah
Yiğit de etkinlikte birer konuşma yaptı.